Общество

Фермер попытался перевезти свинью на беспилотнике и оставил без света деревню

В Китае фермер оставил без света деревню, транспортируя свинью на беспилотнике
Фермер на юго-западе Китая стал причиной масштабного отключения электроэнергии после неудачной попытки транспортировать свинью с помощью беспилотника, пишет South China Morning Post.

По данным СМИ, фермер использовал дрон для подъема свиней из труднодоступной горной деревни, откуда их сложно перевозить автомобильным транспортом. Во время транспортировки первой свиньи трос, на котором она была закреплена, зацепился за высоковольтную линию электропередачи. В результате дрон завис в воздухе, а линия получила повреждения. Мужчина объяснил произошедшее плохой видимостью, так как операция проводилась в темное время суток.

Сотрудница местной энергетической службы сообщила, что авария привела к отключению электроэнергии во всей деревне на десять часов. Для восстановления линии были направлены 12 рабочих. Стоимость ремонтных работ оценивается примерно в $1400.

Полиция начала расследование инцидента. По предварительным данным, фермер мог нарушить правила использования дронов, осуществляя полет в зоне, где действуют ограничения, а также перегрузив устройство. В случае подтверждения нарушений ему может грозить административное наказание и обязанность компенсировать ущерб, нанесенный электрооборудованию.

Ранее 82-летняя фермерша поразила соцсети своими навыками по управлению дроном.
 
