Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает вариант заключения мира с Россией и поэтому не соглашается на вывод ВСУ с территории Донбасса. Об этом на своей странице в соцсети Х написал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

Экономист прокомментировал слова Зеленского, который в очередной раз заявил о том, что не отдаст Донбасс России.

«Простое решение, которое обсуждалось с самого первого дня: выполнить Минские соглашения, дать Донбассу право голоса и заморозить расширение НАТО. Очевидно, что вариант мира не рассматривается, поэтому он [Зеленский] и заявляет, что не отдаст Донбасс», — отметил Армстронг.

Также недавно профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен написал, что Зеленский может в любой момент остановить удары по энергетической инфраструктуре Украины, просто заключив мирное соглашение.

Переговоры по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби состоялись 4 и 5 февраля. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал их «конструктивными». Также он сообщил о договоренности делегаций по поводу обмена 314 военнопленных. Затем Зеленский анонсировал следующую встречу, которая, скорее всего, пройдет в США.

После переговоров ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что разработка мирного соглашения в рамках переговоров по урегулированию украинского кризиса может занять как минимум полтора месяца. Одним из главных нерешенных вопросов сейчас является вывод ВСУ с территории Донбасса, на котором настаивает Россия. Украина же выступает против такого решения.

Ранее Армстронг счел бессмысленными переговоры по Украине из-за позиции Евросоюза.