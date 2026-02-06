Житель Петербурга пытался продать части двигателя военного самолета

В Санкт-Петербурге уроженец Львова пытался продать части двигателя военного самолета. Преступление пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, сообщает Telegram-канал 78.

«Уроженец Львова, проживающий в Северной столице, пытался продать в интернете составные части от двигателей РД-33, применяемых на военных самолетах МиГ и относящихся к продукции военного и двойного назначения. Эти товары находятся на экспортном контроле», — говорится в посте.

Возбуждено уголовное дело о незаконном экспорте или передаче товаров, технологий, вооружения или военной техники. Идет расследование.

В 2025 году в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России назвали беспрецедентным количество попыток недружественных государств приобретать на российской территории вооружения и военную технику для Украины. В ведомстве подчеркнули, что в 2024 году российские силовики неоднократно пресекали деятельность групп из граждан Украины и стран Запада, причастных к незаконным поставкам авиакомплектующих для украинских Вооруженных сил. В результате был предотвращен ущерб на сумму более 1 млрд рублей.

Ранее в США мужчина признался в поставке оружия в КНДР и получил 8 лет тюрьмы.