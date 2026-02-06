США намерены включить Китай в новый договор с Россией по контролю над вооружениями

Госдеп США: новый договор с РФ по контролю над вооружениями должен включать КНР

Соединенные Штаты намерены достичь с Россией более выгодного соглашения по контролю над вооружениями, которое будет включать Китай. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, передает ТАСС.

«В общем, договор [о стратегических наступательных вооружениях (СНВ)] был несовершенным. Он не распространялся на тактические ядерные вооружения и не включал Китай», — сказал он в ходе брифинга в Женеве.

5 февраля 2026 года истек срок действия СНВ-III, последнего договора между Россией и США, который ограничивал их ядерные арсеналы. Москва уже заявила, что готова к «решительным военно-техническим контрмерам» и будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости работать над новым долгосрочным соглашением.

Ранее Вэнс заявил, что США намерены работать над сокращением ядерных арсеналов с Россией и Китаем.