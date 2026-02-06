Размер шрифта
Жена Сабурова начала продавать Hermès и Jacquemus за несколько часов до задержания мужа

SHOT: жена Сабурова Диана устроила распродажу на фоне запрета мужу въезда в РФ
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Супруга комика Нурлана Сабурова Диана устроила распродажу брендовых вещей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) накануне запрета ему въезда в Россию. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, среди самых дорогих лотов были: две сумки от Hermes Herbag (120 тыс. рублей) и Jacquemus (40 тыс. рублей), которые продавались со скидкой 50%.

Также жена звезды «ЧБД» предлагала приобрести подписчикам: рубашку You Wanna за 4,3 тыс. рублей, гороховый костюм You Wanna почти за 11 тыс. рублей, вечернее платье за 5,4 тыс. рублей, боди Mage за 5 тыс. рублей, поло Massimo Dutti по цене 3,2 тыс. рублей и пиджак Lime за 5,5 тыс. рублей.

Известно, что в феврале 2026 года Диана Сабурова зарегистрировала в Российской Федерации компанию, занимающуюся торговлей продуктами питания и напитками. Эта компания начала свою деятельность 12 февраля 2025 года.

До этого жена известного комика вела кулинарный блог, а в 2018-м даже стала дипломированным специалистом по приготовлению хинкали и грузинского салата после обучения в Кулинарной студии Юлии Высоцкой.

Напомним, комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково 6 февраля. Артист прилетел в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai, он вернулся в российскую столицу после отдыха в Дубае. Однако при прохождении паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд в РФ.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, Сабуров якобы пытался легализовать заработанные в РФ деньги через посредников. Источник агентства допустил, что решение о запрете на въезд в страну в отношении комика могло быть принято в интересах национальной безопасности.

Ранее жена Сабурова опубликовала пост о походе на тренировку, пока комик был в аэропорту.
 
