Книгу Ходорковского признали в России экстремистским материалом

Мосгорсуд признал книгу Ходорковского «Как убить дракона» экстремистской
AP

Мосгорсуд признал книгу бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) «Как убить дракона» экстремистским материалом. Об этом сообщил ТАСС.

«Признать книгу Ходорковского экстремистским материалом, решение подлежит немедленному исполнению», — говорится в решении суда.

Книга Ходорковского «Как убить дракона (How to Slay a Dragon: Building a New Russia After Putin) была опубликована в конце 2022 года. Это политический манифест и практическое руководство по трансформации России после смены действующей власти. В книге представлен детальный план действий «на следующий день после Путина».

В конце января столичная прокуратура направила в суд уголовное дело против экс-владельца ЮКОСа. Его обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России. Кроме того, Ходорковский был заочно арестован. Осенью он стал фигурантом дела о захвате власти.

Ранее в Москве обратили в доход государства лицей-интернат, созданный Ходорковским.
 
