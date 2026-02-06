Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

«Это шантаж»: в России объяснили, зачем в США говорят о новых санкциях

Политолог Ордуханян: заявления США о санкциях против РФ могут сорвать переговоры
Алексей Филиппов/РИА Новости

Заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон подготовил «крупнейший» пакет санкций против России, может сорвать продолжающиеся переговоры по решению конфликта на Украине. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Это шантаж самый обыкновенный. Делай, как я тебе говорю, или я тогда сделаю что-то против тебя. Какой пакет санкций они там приготовили… К этому привыкли <…> Санкции – это уже рутина, это уже наша повседневная жизнь. Ничего другого ожидать уже здесь не приходится», — подчеркнул политолог.

По словам Ордуханяна, будет правильным говорить о том, что соответствующий подход американского минфина, заявившего о перспективе дальнейших санкций против России, может сорвать переговоры.

Как напомнил эксперт, Соединенные Штаты остаются противником России на международно-политической арене, и если на какой-то короткий период времени наши интересы совпали с американскими, то это «вовсе не значит, что это будет продолжаться всегда».

«В любой момент ради гармонии внутриполитической жизни США, если удастся договориться по каким-то вопросам во время промежуточных выборов (в ноябре. – «Газета.Ru»), (президент Дональд. – «Газета.Ru») Трамп завтра же не то что санкции введет, он впереди паровоза будет бежать с этими санкциями», — указал собеседник.

5 февраля министр финансов Скотт Бессент заявил, что у Соединенных Штатов заготовлен «крупнейший» пакет санкций против России, введение которых зависит от хода переговоров об урегулировании на Украине.

Ранее Лавров рассказал об удивлении Путина по поводу американских санкций.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!