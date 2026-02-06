«Это шантаж»: в России объяснили, зачем в США говорят о новых санкциях

Заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон подготовил «крупнейший» пакет санкций против России, может сорвать продолжающиеся переговоры по решению конфликта на Украине. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Это шантаж самый обыкновенный. Делай, как я тебе говорю, или я тогда сделаю что-то против тебя. Какой пакет санкций они там приготовили… К этому привыкли <…> Санкции – это уже рутина, это уже наша повседневная жизнь. Ничего другого ожидать уже здесь не приходится», — подчеркнул политолог.

По словам Ордуханяна, будет правильным говорить о том, что соответствующий подход американского минфина, заявившего о перспективе дальнейших санкций против России, может сорвать переговоры.

Как напомнил эксперт, Соединенные Штаты остаются противником России на международно-политической арене, и если на какой-то короткий период времени наши интересы совпали с американскими, то это «вовсе не значит, что это будет продолжаться всегда».

«В любой момент ради гармонии внутриполитической жизни США, если удастся договориться по каким-то вопросам во время промежуточных выборов (в ноябре. – «Газета.Ru»), (президент Дональд. – «Газета.Ru») Трамп завтра же не то что санкции введет, он впереди паровоза будет бежать с этими санкциями», — указал собеседник.

5 февраля министр финансов Скотт Бессент заявил, что у Соединенных Штатов заготовлен «крупнейший» пакет санкций против России, введение которых зависит от хода переговоров об урегулировании на Украине.

