Глава минобороны Румынии назвал «утопией» стену дронов против России

Министр Мируцэ: стена дронов для защиты от России — это утопия
Reuters

Идея создания стены дронов для защиты Европы от России – это утопия, напоминающая компьютерную игру. Об этом министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил Digi 24.

Министр отметил, что у Румынии уже есть защита от российских беспилотников, однако подчеркнул, что сейчас ему сложно говорить о системе, которая «охватывает все». По его словам, «стены дронов», про которую говорили европейцы, пока нет ни у Румынии, ни у Польши, ни у скандинавских стран.

«Эта «стена дронов», где кто-то, словно в видеоигре, создает занавес, через который абсолютно ничего не проходит, — утопия. Такого не существует, но мы очень внимательно за всем следим», — сказал он, подчеркнув, что сейчас Румыния охватывает «значительную часть ситуации».

В октябре 2025 года сообщалось, что Франция, Германия, Италия и Испания скептически отнеслись к идеи создания «стены дронов» на границе с Россией. При этом в Польше заявили о планах создать такую стену, не дожидаясь других стран ЕС. А премьер-министр Латвии Эвика Силиня отмечала, что проект может быть создан за год-полтора.

В январе 2026 года в начальника штаба по операциям командования сухопутных войск НАТО в Измире Томас Ловин рассказал, что НАТО в течение двух ближайших лет планирует создать на границе с Россией и Белоруссией «роботизированную и автоматизированную зону обороны». По его словам, она включит в себя дроны, частично автономные боевые машины, беспилотных наземных роботов, а также автоматизированные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее военная игра показала неспособность НАТО противостоять вторжению России.
 
