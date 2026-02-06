В Кремле пожелали выздоровления генералу МО Алексееву после покушения

Кремль желает выздоровления генерал-лейтенанту министерства обороны РФ Владимиру Алексееву, на которого было совершено покушение. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, специальные службы выполняют свою работу. Главе государства Владимиру Путину докладывается о ходе расследования, подчеркнул пресс-секретарь.

«Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», — сказал Песков.

Владимир Алексеев подвергся нападению 6 февраля в одном из жилых домов в Москве. Как рассказали в Следственном комитете РФ, неизвестный несколько раз выстрелил в сотрудника Минобороны и скрылся. Генерал-лейтенанта доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Telegram-канал SHOT написал, что врачи оценили состояние мужчины как тяжелое.

Сейчас следователи ищут подозреваемого. На месте происшествия работают криминалисты, изучаются записи с камер видеонаблюдения и допрашиваются очевидцы. В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело.

