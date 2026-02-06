Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В Кремле пожелали выздоровления генералу МО Алексееву после покушения

Песков пожелал выздоровления подвергшемуся покушению генералу Алексееву
Минобороны России

Кремль желает выздоровления генерал-лейтенанту министерства обороны РФ Владимиру Алексееву, на которого было совершено покушение. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, специальные службы выполняют свою работу. Главе государства Владимиру Путину докладывается о ходе расследования, подчеркнул пресс-секретарь.

«Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», — сказал Песков.

Владимир Алексеев подвергся нападению 6 февраля в одном из жилых домов в Москве. Как рассказали в Следственном комитете РФ, неизвестный несколько раз выстрелил в сотрудника Минобороны и скрылся. Генерал-лейтенанта доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Telegram-канал SHOT написал, что врачи оценили состояние мужчины как тяжелое.

Сейчас следователи ищут подозреваемого. На месте происшествия работают криминалисты, изучаются записи с камер видеонаблюдения и допрашиваются очевидцы. В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось о предотвращении покушения на Шойгу.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!