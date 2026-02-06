В Армении оценили вероятность войны с Азербайджаном

Вероятность вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном на сегодняшний день равна нулю. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, передает ТАСС.

«Два года назад все говорили о том, что в любой момент может начаться война, а сейчас все говорят о том, почему тот или иной товар не продается или еще не продан. Я считаю, что это уже очень хорошо», — сказал он.

По словам министра экономики, год назад никто не мог представить, что Армения и Азербайджан возобновят торговлю друг с другом.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Абу-Даби выразили готовность продолжать работу в направлении дальнейшего укрепления мира и стабильности между двумя странами.

8 августа 2025 года Алиев и Пашинян в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Азербайджан передал Армении четырех пленных, задержанных в ходе боев в Нагорном Карабахе.