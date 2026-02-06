Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В Армении оценили вероятность войны с Азербайджаном

Министр экономики Армении Папоян: вероятность войны с Азербайджаном равна нулю
Shutterstock/esfera

Вероятность вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном на сегодняшний день равна нулю. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, передает ТАСС.

«Два года назад все говорили о том, что в любой момент может начаться война, а сейчас все говорят о том, почему тот или иной товар не продается или еще не продан. Я считаю, что это уже очень хорошо», — сказал он.

По словам министра экономики, год назад никто не мог представить, что Армения и Азербайджан возобновят торговлю друг с другом.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Абу-Даби выразили готовность продолжать работу в направлении дальнейшего укрепления мира и стабильности между двумя странами.

8 августа 2025 года Алиев и Пашинян в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Азербайджан передал Армении четырех пленных, задержанных в ходе боев в Нагорном Карабахе.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!