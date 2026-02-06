Размер шрифта
53 концерта Сабурова сорваны на фоне запрета ему въезда в Россию

SHOT: в России отменены 53 концерта Сабурова после его задержания во Внуково
Алексей Майшев/РИА Новости

В общей сложности не состоится 53 концерта по всей России, которые были запланированы стендап-комиком Нурланом Сабуровым до конца года. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

6 февраля в аэропорту Внуково звезду «ЧБД» задержали и вручили официальный документ о запрете на въезд в РФ. Как утверждают СМИ, это произошло сразу после прилета юмориста из ОАЭ в четыре утра.

Незадолго до задержания комика были отменены два выступления — в Раменском и Люберцах. Также под угрозой срыва оказался и запланированный на март тур по пяти городам (Челябинск, Златоуст, Магнитогорск, Орск и Оренбург), и еще 48 анонсированных концертов. Билеты на выступления стоили от 1,7 тыс. рублей до 7,5 тыс. рублей.

До этого СМИ сообщали, что доходы от выступлений Сабурова в России превысили отметку в 50 млн рублей в 2024 году, а общая стоимость активов — 60 млн рублей. Эти средства он вложил в недвижимость, транспорт и другие активы, необходимые для работы.

Известно, что комик владеет роскошным коттеджем и земельным участком в элитном подмосковном поселке. Рыночная стоимость его недвижимости оценивается в 115 млн рублей. Вместе с Сабуровым в особняке живет его семья — жена и трое детей, которых пара не показывает публике.

Ранее стало известно, что жена Сабурова Диана устроила распродажу на фоне запрета мужу въезда в РФ.
 
