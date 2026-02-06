В апреле Россия начнет выдавать «визу талантов» для образованных мигрантов

Российские посольства и консульства начнут выдавать деловые визы сроком на один год квалифицированным и полезным для РФ иностранцам с апреля 2026 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ (есть в распоряжении «Газеты.Ru») на предложение депутата Госдумы Михаила Делягина.

Глава МИД РФ обратил внимание, что уже принят указ президента №883, который призван упростить процедуру качественной миграции в Россию.

«С ходатайством о признании представляющим интересы России могут обратиться иностранцы, которые имеют достижения в сфере научно‑технологического развития, производства, спорта, креативных (творческих) индустрий, достигли успехов в культурно‑гуманитарной сфере и учебе, внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности РФ либо обладают особо востребованной профессией (специальностью), квалификацией или навыками», — уточнил Лавров.

Таким иностранным гражданам и членам их семей, согласно указу, будут выдавать многократные деловые визы сроком до одного года — при наличии у них документа, подтверждающего факт признания их представляющими интерес для России.

«Работа по выдаче упомянутых виз будет организована в российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях до 15 апреля 2026 года при условии утверждения МВД России формы решения о признании иностранного гражданина представляющим интерес для РФ», — заявил Лавров.

Предложение главе МИД рассмотреть введение «визы талантов» для наиболее образованных и успешных иностранцев Делягин направлял в середине января. Таким людям предлагалось выдавать визу на три года и упростить процедуру получения вида на жительство.

Депутат ссылался на результаты исследований зарубежных ученых, которые пришли к выводу, что необразованные мигранты несут экономике страны, куда приезжают, убытки, а не пользу.

Ранее стало известно, что Великобритания может отменить визовые сборы для мировых талантов.