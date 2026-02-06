Размер шрифта
Раскрыты подробности об ответных ударах ВС России по Украине

МО РФ: за неделю ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские силы в период с 31-го января по 6-е февраля нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Кроме того, были поражены склады боеприпасов, места производства и хранения БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Накануне российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов перехватили и уничтожили над регионами РФ 17 украинских дронов. Беспилотники самолетного типа были уничтожены с 18:00 до 23:00 мск.

Из них 13 беспилотников сбили над территорией Брянской области, три — над Белгородской областью и один — над Курской областью.

По информации ведомства, в зоне спецоперации российские ПВО уничтожили девять снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также в зоне СВО сбили 381 беспилотник самолетного типа. Бои велись в 148 районах.

Ранее на видео попал двойной удар «Искандера» по скоплению бойцов ВСУ.
 
