В Кремле оценили итоги нового раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Песков об новом раунде переговоров в Абу-Даби: работа продолжается

После очередного раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби работа по урегулированию украинского кризиса продолжается. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Работа конструктивная и одновременно очень сложная, она будет продолжена», — отметил представитель Кремля.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. Соединенные Штаты представляли специальный посланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять президента США. Украина отправила в ОАЭ руководителя офиса президента Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других официальных лиц.

Первый раунд переговоров прошел 23 и 24 января.

В ходе второго раунда сторонам удалось договориться об обмене военнопленными, они также обсудили вопрос территорий и механизм прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

