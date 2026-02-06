Песков раскрыл позиции РФ и США по СНВ

Россия и США осознают необходимость скорейшего начала переговоров по теме СНВ (о сокращении стратегических наступательных вооружений). Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть понимание, в том числе и об этом шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме (по теме СНВ — прим. ред.)», — отметил Песков.

Американское издание The Washington Post, ссылаясь на официальных лиц, ранее написало, что США и Россия возобновят диалог на высоком уровне между военными ведомствами, который был остановлен перед началом конфликта на Украине. Издание отметило, что это стало «очевидным признаком» того, что администрация Трампа стремится к нормализации отношений с Москвой, несмотря на истечение срока действия договора СНВ-3.

Накануне СМИ сообщили, что США и Россия собираются продлить действие договора СНВ-3 еще на полгода, чтобы подготовить новое соглашение. Также портал Axios написал, что стороны близки к достижению договоренностей о продлении ДСНВ.

Ранее вице-президент США заговорил о сотрудничестве с Россией.