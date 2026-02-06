В Омане начались переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке

В оманском Маскате начались переговоры США и Ирана по ядерной программе. Об этом пишет иранское информагентство Fars.

По данным издания, иранскую группу возглавляет глава МИД исламской Республики Аббас Арагчи, американскую — спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

До этого глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

3 февраля советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности Тегерана пойти на деэскалацию в ядерной сфере в обмен на ответные шаги со стороны США. По его словам, Иран рассматривает возможность снижения уровня обогащения урана с текущих 60% до 20%, если Вашингтон проявит готовность к компромиссу.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.