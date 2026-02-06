В Петербурге арестовали мужчину, который показывал половой орган в электричках

Эксгибиционист из Петербурга оголился в вагоне электричке и поплатился

В Санкт-Петербурге мужчину привлекли к административной ответственности за хулиганство в электричке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд в Сестрорецке оштрафовал Абдуллоха Омаралиева, который дважды оголился и устроил неприличное шоу перед пассажирами. Первый инцидент произошел 24 декабря 2025 года в переполненном вагоне электричке на перегоне у станции «Курорт-Сестрорецк».

Выражая явное неуважение к обществу, мужчина стал ругаться нецензурной бранью, а затем спустил штаны и, демонстрируя свой половой орган, начал совершать непристойные действия. На замечания граждан он не реагировал.

Аналогичная ситуация возникла в том же месте и в то же время, но уже месяц спустя, 22 января. Он вновь обнажился, чтобы совершить непристойные действия, и проигнорировал замечания окружающих.

Суд квалифицировал оба эпизода как мелкое хулиганство по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. Омаралиев свою вину признал полностью и раскаялся. Наказание — семь суток административного ареста.

