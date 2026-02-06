Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Петербурге арестовали мужчину, который показывал половой орган в электричках

Эксгибиционист из Петербурга оголился в вагоне электричке и поплатился
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В Санкт-Петербурге мужчину привлекли к административной ответственности за хулиганство в электричке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд в Сестрорецке оштрафовал Абдуллоха Омаралиева, который дважды оголился и устроил неприличное шоу перед пассажирами. Первый инцидент произошел 24 декабря 2025 года в переполненном вагоне электричке на перегоне у станции «Курорт-Сестрорецк».

Выражая явное неуважение к обществу, мужчина стал ругаться нецензурной бранью, а затем спустил штаны и, демонстрируя свой половой орган, начал совершать непристойные действия. На замечания граждан он не реагировал.

Аналогичная ситуация возникла в том же месте и в то же время, но уже месяц спустя, 22 января. Он вновь обнажился, чтобы совершить непристойные действия, и проигнорировал замечания окружающих.

Суд квалифицировал оба эпизода как мелкое хулиганство по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. Омаралиев свою вину признал полностью и раскаялся. Наказание — семь суток административного ареста.

Ранее пассажир забрался на крышу самолета и задержал рейс.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!