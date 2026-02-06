Трамп выложил видео с Мишель и Бараком Обамой в виде обезьян

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал видео, на котором Барак Обама и его жена Мишель представлены в виде обезьян.

Видео длительностью около минуты рассказывает о фальсификации на американских выборах 2020 года. В ролике обращается внимание, что в пяти ключевых штатах США подсчет голосов был приостановлен в определенный момент, а после возобновления произошел резкий скачок в пользу бывшего американского лидера Джо Байдена.

Затем ролик неожиданно прерывается секундной вставкой, на которой изображены лица Мишель и Барака Обамы, приделанные к туловищам обезьян. Под видеозаписью Трамп не оставил комментарий.

В начале февраля Трамп в соцсети Truth Social призвал немедленно арестовать бывшего главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала сотни секретных документов по делу «Рашагейт», доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о Трампе.

Американский лидер отметил, что таким образом экс-президент США хотел подорвать его авторитет и совершить государственный переворот. В связи с этим действующий Трамп призвал арестовать своего предшественника.

Ранее в России оценили шансы Трампа посадить Обаму за госизмену.