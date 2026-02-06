В Кремле рассказали, встретится ли Путин с председателем ОБСЕ Кассисом

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис проводит встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, его контактов с российским президентом Владимиром Путиным не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Его визави является министр иностранных дел Лавров. И вы знаете, что сейчас идут переговоры. Идет встреча у них. Каких-либо контактов с главой государства не предусмотрено», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Председатель ОБСЕ вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу прибыли в Москву 5 февраля сразу после визита на Украину.

Российский МИД сообщил, что в вступительном слове в начале переговоров Лавров отметил, что Россия ценит то, что ОБСЕ проявила заинтересованность возобновить конкретный дипломатический разговор с Москвой.

Ранее Захарова заявила, что странам ЕС надоело сидеть под столом, захотели возобновить диалог с РФ.