Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В Кремле высказались о безопасности военных после покушения на генерала Алексеева

Песков ответил по ситуации с безопасностью военных после покушения на Алексеева
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Вопросами безопасности высокопоставленных военных чиновников должны заниматься специальные службы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста «надо ли менять место проживания высокопоставленных военных в связи с участившимися покушениями», приведя в пример нападение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева.

«То, что подобные военачальники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время войны, это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать им безопасность. Это вопрос специальных служб», — отметил Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера пожелал выздоровления Алексееву, на которого было совершено покушение. Главе государства Владимиру Путину докладывается о ходе расследования, подчеркнул Песков.

Владимир Алексеев подвергся нападению 6 февраля в одном из жилых домов в Москве. Как рассказали в Следственном комитете РФ, неизвестный три раза выстрелил в сотрудника Минобороны и скрылся. Генерал-лейтенанта доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Telegram-канал SHOT написал, что врачи оценили состояние мужчины как тяжелое.

Сейчас следователи ищут подозреваемого. На месте происшествия работают криминалисты, изучаются записи с камер видеонаблюдения и допрашиваются очевидцы. В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее была раскрыта роль «кротов» в покушении на генерала Сарварова.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!