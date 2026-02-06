В Кремле высказались о безопасности военных после покушения на генерала Алексеева

Песков ответил по ситуации с безопасностью военных после покушения на Алексеева

Вопросами безопасности высокопоставленных военных чиновников должны заниматься специальные службы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста «надо ли менять место проживания высокопоставленных военных в связи с участившимися покушениями», приведя в пример нападение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева.

«То, что подобные военачальники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время войны, это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать им безопасность. Это вопрос специальных служб», — отметил Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера пожелал выздоровления Алексееву, на которого было совершено покушение. Главе государства Владимиру Путину докладывается о ходе расследования, подчеркнул Песков.

Владимир Алексеев подвергся нападению 6 февраля в одном из жилых домов в Москве. Как рассказали в Следственном комитете РФ, неизвестный три раза выстрелил в сотрудника Минобороны и скрылся. Генерал-лейтенанта доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Telegram-канал SHOT написал, что врачи оценили состояние мужчины как тяжелое.

Сейчас следователи ищут подозреваемого. На месте происшествия работают криминалисты, изучаются записи с камер видеонаблюдения и допрашиваются очевидцы. В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело.

