Стало известно об изменении отношения Украины к северокорейским военным

«ВО»: Украина поменяла отношение к участвующим на СВО бойцам из КНДР

На Украине поменяли отношение к солдатам КНДР, участвующим в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»), проанализировав украинские СМИ.

По информации канала, северокорейские военные больше не рассматриваются Украиной как незначительная угроза. Авторы публикации обратили внимание, что насмешки сменились сообщениями, что бойцы КНДР — серьезные противники.

«Нельзя не отметить, что сообщения официальных украинских источников постепенно отошли от былого высокомерного и насмешливого тона формулировок про контингент КНА (Корейской народной армии. — «Газета.Ru»), сменив его на «уважаемую опасность», — говорится в публикации канала.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил руководство КНДР за поддержку в проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства также отметил решимость Северной Кореи в отстаивании общих приоритетов и взглядов на площадке ООН.

По мнению военного эксперта Евгения Михайлова, участие солдат из КНДР в спецоперации на стороне российских войск позволяет им получить уникальный боевой опыт. Он подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения практически произошел перелом из-за успешного наступления российских войск. Эксперт считает, что оно пойдет еще эффективнее, если северокорейцы закрепятся на определенной территории.

Ранее лидер Северной Кореи передал боевой привет армии и народу России.