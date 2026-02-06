Размер шрифта
В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Ирана и США

Песков: Москва надеется на результативность переговоров США и Ирана в Омане
MGIMO360 TV/YouTube

Российская сторона желает, чтобы ирано-американские переговоры в Омане оказались результативными и привели к деэскалации напряженности в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы приветствуем те переговоры, которые сейчас начались в Омане. И мы желаем, чтобы эти переговоры были результативными, позволили выйти на деэскалацию напряженности в регионе», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва хотела бы видеть сдержанность всех сторон этих переговоров.

4 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп склоняется к проведению военной операции против Ирана в связи с ухудшением перспектив дипломатического урегулирования противоречий. После этого посольство США в Иране рекомендовало американцам покинуть территорию Ирана.

6 февраля в Омане проходят переговоры между США и Ираном. Формат будет похож на прежний — при посредничестве оманской стороны. Иран представит министр иностранных дел Аббас Арагчи, США — спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Ранее глава МИД Ирана Арагчи заявил, что для сделки с США необходимо взаимное уважение.
 
