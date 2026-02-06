В США заявили о намерении использовать Олимпиаду для усиления позиций

Администрация президента США Дональда Трампа намерена использовать зимние Олимпийские игры в Милане для укрепления позиций страны в международном спорте. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на внутреннюю служебную записку госдепартамента США.

Согласно документу, американские власти планируют «продвигать Соединенные Штаты как глобального лидера в международном спорте» и создать импульс для «десятилетия спорта в Америке». В этот период страна примет ряд крупнейших спортивных событий: летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, зимние Игры 2034 года в Солт-Лейк-Сити и чемпионат мира по футболу 2026 года. Американскую делегацию на открытии зимней Олимпиады в Милане должен возглавить вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Также отмечается, что внешнеполитический курс Вашингтона может создать сложный международный фон для Игр на фоне разногласий с рядом союзников. В госдепартаменте США вопросы о политическом значении Олимпиады переадресовали в Белый дом, подчеркнув, что дипломатическая служба безопасности будет отвечать за безопасность американских граждан во время проведения соревнований.

Ранее японский спортсмен рассказал о пугающей атмосфере в олимпийской деревне.