Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Основатель «Сталин-центра» получил условный срок

Основатель «Сталин-центра» Матасов получил четыре года условно за мошенничество
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор основателю «Сталин-центра», бывшему руководителю фракции «Коммунисты России» в Алтайском Заксобрании Сергею Матасову. Об этом сообщает информационное агентство «Банкфакс».

По его информации, Матасову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере при трудоустройстве помощников, дали четыре года условно. Также ему назначили штраф на сумму 300 тысяч рублей и запретили занимать должности в представительных и законодательных органах госвласти, связанных с осуществлением функций представителя власти, на три года.

Из материалов следствия известно, что в период с 2021 по 2025 год Матасов, работая заместителем председателя постоянного комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению, устраивал на должности помощников своих родственников, получал за них зарплаты, пока они не работали, и таким образом похитил из бюджета 3,2 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Отмечается, что фигурант полностью возместил причиненный им ущерб в ходе предварительного разбирательства.

Задержан Матасов по подозрению в мошенничестве был 7 марта 2025 года.

Ранее в Петербурге экс-чиновник получил шесть лет колонии за взятки на 10 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!