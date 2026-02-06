Основатель «Сталин-центра» получил условный срок

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор основателю «Сталин-центра», бывшему руководителю фракции «Коммунисты России» в Алтайском Заксобрании Сергею Матасову. Об этом сообщает информационное агентство «Банкфакс».

По его информации, Матасову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере при трудоустройстве помощников, дали четыре года условно. Также ему назначили штраф на сумму 300 тысяч рублей и запретили занимать должности в представительных и законодательных органах госвласти, связанных с осуществлением функций представителя власти, на три года.

Из материалов следствия известно, что в период с 2021 по 2025 год Матасов, работая заместителем председателя постоянного комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению, устраивал на должности помощников своих родственников, получал за них зарплаты, пока они не работали, и таким образом похитил из бюджета 3,2 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Отмечается, что фигурант полностью возместил причиненный им ущерб в ходе предварительного разбирательства.

Задержан Матасов по подозрению в мошенничестве был 7 марта 2025 года.

Ранее в Петербурге экс-чиновник получил шесть лет колонии за взятки на 10 млн рублей.