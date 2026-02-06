Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Сабуров нашел деньги на обратный билет после угрозы лететь в наручниках

Mash: комик Сабуров отказался бесплатно лететь в ОАЭ и взял билет в Казахстан
Александр Демьянчук/ТАСС

Известный комик Нурлан Сабуров отказался от предложения о бесплатной депортации в Дубай, поскольку его обязали лететь в наручниках, и сам купил билет в Казахстан. Об этом сообщает Telegram‑канал Mash.

Как утверждает Mash, Сабуров прибыл в Россию из ОАЭ бизнес‑классом. Его задержали на паспортном контроле, а в момент ожидания юморист несколько раз спрашивал, собираются ли его депортировать.

В какой-то момент артист сел на раскладушку и сказал, что у него нет денег на обратный билет в Дубай. Но потом стендаперу объяснили, что в Эмираты его готовы доставить только в наручниках.

Mash отмечает, что сразу после этого комик нашел средства и приобрел билет до Алма-Аты. Ближайший доступный рейс запланирован на послеобеденное время.

Известного комика задержали в аэропорту Внуково 6 февраля. Артист прилетел в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai, он вернулся в российскую столицу после отдыха в Дубае. Однако при прохождении паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд в РФ.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, Сабуров якобы пытался легализовать заработанные в РФ деньги через посредников. Источник агентства допустил, что решение о запрете на въезд в страну в отношении комика могло быть принято в интересах национальной безопасности.

Ранее стало известно, что Сабуров отказался оформлять гражданство РФ из-за боязни санкций.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!