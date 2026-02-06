Сабуров нашел деньги на обратный билет после угрозы лететь в наручниках

Известный комик Нурлан Сабуров отказался от предложения о бесплатной депортации в Дубай, поскольку его обязали лететь в наручниках, и сам купил билет в Казахстан. Об этом сообщает Telegram‑канал Mash.

Как утверждает Mash, Сабуров прибыл в Россию из ОАЭ бизнес‑классом. Его задержали на паспортном контроле, а в момент ожидания юморист несколько раз спрашивал, собираются ли его депортировать.

В какой-то момент артист сел на раскладушку и сказал, что у него нет денег на обратный билет в Дубай. Но потом стендаперу объяснили, что в Эмираты его готовы доставить только в наручниках.

Mash отмечает, что сразу после этого комик нашел средства и приобрел билет до Алма-Аты. Ближайший доступный рейс запланирован на послеобеденное время.

Известного комика задержали в аэропорту Внуково 6 февраля. Артист прилетел в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai, он вернулся в российскую столицу после отдыха в Дубае. Однако при прохождении паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд в РФ.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, Сабуров якобы пытался легализовать заработанные в РФ деньги через посредников. Источник агентства допустил, что решение о запрете на въезд в страну в отношении комика могло быть принято в интересах национальной безопасности.

Ранее стало известно, что Сабуров отказался оформлять гражданство РФ из-за боязни санкций.