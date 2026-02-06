Размер шрифта
На Западе сообщили о подготовке США к смене режима в Иране

National: США разрабатывают план формирования переходного правительства в Иране
The White House/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готовит план формирования временного правительства в Иране на случай смены режима в республике. Об этом пишет The National со ссылкой на источники.

По информации издания, над проектом работает зять американского президента Джаред Кушнер. Его задача — собрать группу ирано-американских бизнесменов для консультаций по созданию переходного органа власти в случае падения нынешнего режима.

Источник также сообщил, что представители Белого дома планируют встретиться с иранскими оппозиционерами в ближайшие дни в Палм-Бич, штат Флорида.

4 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп склоняется к проведению военной операции против Ирана в связи с ухудшением перспектив дипломатического урегулирования противоречий.

6 февраля в Омане пройдут переговоры между США и Ираном. Формат будет похож на прежний — при посредничестве оманской стороны. Иран представит министр иностранных дел Аббас Арагчи, США — спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Ранее США рекомендовали своим гражданам покинуть Иран.
 
