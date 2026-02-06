В Россию в обход санкций ввезли двигатели для самолетов

В Россию из Азии в обход санкций ввезли шесть двигателей для американских лайнеров Boeing. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По информации канала, первой авиакомпанией, кому удалось заменить силовую установку, стала Azur Air. В январе Boeing 757 этой авиакомпании совершил две аварийные посадки в Ланьчжоу (Китай) и Ханое (Вьетнам).

На фоне участившихся происшествий с самолетами ряд авиакомпаний в России рассматривает возможность эксплуатации отечественных воздушных судов Ту-204 и Ту-214. В Mash узнали, что ими уже заинтересовались представители S7, которые договорились приобрести среднемагистральные Ту‑214 в рамках совместного меморандума с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

До этого глава Росавиации Дмитрий Ядров предупредил, что по самому пессимистичному прогнозу до 2030 года российская гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, то есть около трети всего парка, из-за сложностей с ремонтом. По данным на октябрь 2025 года, российский авиапарк насчитывал 1135 воздушных судов, из них не эксплуатировались 47 самолетов.

Ранее западные лизингодатели запросили у России возврат более 500 самолетов на 20$ млрд после начала СВО.