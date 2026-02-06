Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

В Россию в обход санкций ввезли двигатели для самолетов

Mash: российские авиакомпании ввезли шесть двигателей для Boeing в обход санкций
erofeyairline.ru

В Россию из Азии в обход санкций ввезли шесть двигателей для американских лайнеров Boeing. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По информации канала, первой авиакомпанией, кому удалось заменить силовую установку, стала Azur Air. В январе Boeing 757 этой авиакомпании совершил две аварийные посадки в Ланьчжоу (Китай) и Ханое (Вьетнам).

На фоне участившихся происшествий с самолетами ряд авиакомпаний в России рассматривает возможность эксплуатации отечественных воздушных судов Ту-204 и Ту-214. В Mash узнали, что ими уже заинтересовались представители S7, которые договорились приобрести среднемагистральные Ту‑214 в рамках совместного меморандума с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

До этого глава Росавиации Дмитрий Ядров предупредил, что по самому пессимистичному прогнозу до 2030 года российская гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, то есть около трети всего парка, из-за сложностей с ремонтом. По данным на октябрь 2025 года, российский авиапарк насчитывал 1135 воздушных судов, из них не эксплуатировались 47 самолетов.

Ранее западные лизингодатели запросили у России возврат более 500 самолетов на 20$ млрд после начала СВО.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!