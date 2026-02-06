LADBible: мочеиспускание на укус медузы усиливает боль, а не помогает

Британский врач объяснил, почему нельзя мочиться на укус медузы, пишет LADBible.

Врач Питер Ричардсон заявил, что мочеиспускание на место укуса медузы категорически не рекомендуется. По его словам, моча, состоящая преимущественно из пресной воды и имеющая низкую соленость, может спровоцировать активацию жгучих клеток медузы. Это приводит к выбросу дополнительного количества яда и усилению болевых ощущений.

Специалист подчеркивают, что в качестве первой помощи гораздо эффективнее использовать морскую воду. При этом степень опасности укуса зависит от конкретного вида медузы. В большинстве случаев ужаление вызывает лишь зуд, покраснение и синяки, которые можно лечить с помощью стандартных средств из аптечки.

Однако укусы таких видов, как коробчатая медуза или португальский кораблик, могут представлять серьезную угрозу для жизни. Они способны вызвать тяжелые симптомы, включая рвоту, мышечные спазмы, затрудненное дыхание и острую сердечно-сосудистую недостаточность.

