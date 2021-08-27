Пульмонолог объяснил рост смертности от коронавируса в России

Академик, директор НИИ Пульмонологии Александр Чучалин считает, что рост смертности от коронавируса в России может быть связан с агрессивным воздействием коронавируса на легкие и сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также среди причин специалист выделил позднее обращение пациентов к врачам и попытки самолечения.

«Исходя из моей практики, заболевшие обращаются к врачам в среднем на десятые — двенадцатые сутки, т.е. когда развивается так называемый второй критический день. Они поступают уже в интенсивную терапию, «в красную зону» с синдромом «черного легкого» и требуют сложных методов лечения», — объяснил он.

Чучалин отметил, что коронавирус влияет на появление тромбов в сосудах и может тяжело протекать при заболеваниях сосудов головного мозга, исходном поражении печени и почек. Это также может может влиять на рост смертности от инфекции.

Ранее иммунолог рассказал, с чем связана высокая смертность мужчин от коронавируса.