Крупный пожар в многоэтажном доме в Екатеринбурге потушен

Пожар в жилом доме в центре Екатеринбурга полностью ликвидирован. Об этом «Интерфаксу» рассказали в региональном управлении МЧС.

Причина возгорания пока не названа.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга, на улице Мичурина, загорелся жилой пятиэтажный дом. Кровля по всей площади обрушилась внутрь здания, что осложнило работу пожарных. Два человека погибли, их личности устанавливаются.

По данным МЧС, из дома были эвакуированы 65 человек, в том числе девять детей. Для них был оперативно организован пункт временного пребывания в одной из школ неподалеку. По данным местных СМИ, люди уже начали покидать временное убежище.

По словам главы администрации Октябрьского района Екатеринбурга Игоря Костенко, пожар начался с квартиры на пятом этаже дома — именно в ней нашли тела двух погибших.

Сообщалось, что на месте возгорания работали 14 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава. Пожар был локализован на 780 кв. метрах.