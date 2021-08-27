Число погибших в результате терактов в Афганистане достигло 90 человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на минздрав Афганистана.

До этого сообщалось о 72 погибших и 158 пострадавших, из них 12 человек — военнослужащие Соединенных Штатов.

Три взрыва произошли в субботу, 26 августа, рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.

Террористическая организация ИГ (организация запрещена в России) подтвердила свою ответственность за два взрыва и стрельбу возле аэропорта Кабула.

Террорист движения подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.

Жертвами атаки стали 11 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США, еще 15 военнослужащих пострадали. Движение «Талибан» (организация запрещена в России) не смогло назвать ответственных за взрывы, но осудило атаку.