Против стримеров, распыливших газ в лицо женщине, возбудили уголовное дело

Против треш-стримеров, которые забрызгали женщину в Измайловском парке из газового баллончика, возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганских действий <...> Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Москвы на контроль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшей жительнице Москвы 55 лет, она инвалид.

Треш-стримеров задержали в прямом эфире. Видеоролик, на котором молодые люди в Измайловском парке забрызгали прохожую женщину из газового баллончика, появился в сети 26 августа. На видео они нецензурно выражались в адрес женщины и говорили, что брызнули ей в лицо «перцем».

Позднее Измайловская межрайонная прокуратура поручила органам полиции провести по этому поводу процессуальную проверку.