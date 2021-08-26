ЦБ оповестил банки о возможной блокировке VPN-сервисов

Центральный банк России допускает возможность блокировки четырех VPN-ресурсов со стороны Роскомнадзора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо ЦБ, которое было разослано российским банкам.

В письме ЦБ просит получателей указать до 2 сентября наименование VPN-сервиса, который они используют, процесс, для которого он нужен, а также IP-адреса, где он применяется, утверждается в публикации.

Центральный банк попросил ответить на письмо в случае, если кредитные организации пользуются одним из следующих сервисов: Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield.

Отмечается, что Роскомнадзор в будущем планирует осуществить меры по ограничению использования этих ресурсов. Информация от банков необходима для исключения из политики ограничения доступа VPN-соединений, используемых ими.

Ранее Роскомнадзор направил в организации запрос с просьбой оповестить Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN.

Уведомления были отправлены компаниям Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, а также IPVanish VPN.