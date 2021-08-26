Четверо военных США погибли при взрывах в Кабуле

Четверо морских пехотинцев США погибли в результате взрывов рядом с аэропортом столицы Афганистана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипмиссию США в Кабуле.

В публикации отмечается, что как минимум три американских солдата получили ранения. Четверо погибли при взрывах.

Свидетели сообщают о множестве летальных случаев среди мирных жителей Афганистана, многие из которых пытались попасть в аэропорт Кабула, утверждает издание. Ранее они сотрудничали с представителями США и опасались преследований со стороны талибов (организация запрещена в России).

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что военнослужащие США погибли в результате взрыва около аэропорта Кабула. При этом, он не уточнил количество умерших.

Ранее в Минздраве Афганистана сообщили, что в результате взрывов около аэропорта в Кабуле погибли более 40 человек и свыше 100 пострадали.

Первый взрыв в аэропорту Кабула произошел 26 августа. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 70 получили ранения. По данным СМИ, среди пострадавших есть как афганские, так и американские граждане.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула. По словам официального представителя радикального движения, выехать из Афганистана можно будет только до 31 августа.