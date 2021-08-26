В воинской части Казахстана из-за взрыва эвакуируют жителей близлежащих домов

В Казахстане военные эвакуируют жителей домов, расположенных рядом с воинской частью в Жамбылской области, где произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны Казахстана Руслана Шпекбаева.

«На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов», — заявил замглавы ведомства.

Взрыв неустановленных предметов произошел из-за пожара в воинской части в казахстанском городе Тараз 26 августа около 19:00 по местному времени (16:00 по мск). Точные причины произошедшего пока устанавливаются, информации о пострадавших нет.