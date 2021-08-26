В Минцифры пообещали исправить гайдлайн «Госуслуг» после скандала

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России признало некорректным брендбук «Госуслуг» 2015 года и пообещало разработать новый гайдлайн. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анну Ахмадиеву.

«Брендбук «Госуслуг» был создан в 2015 году. В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом «Госуслуг», мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время», — заявила она.

Поводом для изменения правил стало недовольство пользователей соцсетей, которые заметили, что в руководстве по использованию бренда «Госуслуги», составленном Минцифры, содержится требование «избегать использования образов людей не славянской внешности», так как герои на фото «должны быть похожи на людей, проживающих в Российской Федерации». После того, как пользователи обратили внимание на некорректные рекомендации, брендбук с сайта удалили.