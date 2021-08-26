В Госдуме захотели продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова письмо, в котором предложил продлить на четыре дня предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров. Об этом сообщает RT.

Парламентарий отметил в своем обращении, что в течение этого года продолжается пандемия коронавируса, которая представляет наибольшую опасность для пожилых людей.

При этом, как указал он, работающие пенсионеры продолжают исполнять свои должностные обязанности, регулярно посещать трудовые коллективы и пользоваться общественным транспортом.

Законодатель в своем послании попросил оказать поддержку этой категории граждан и «рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня».

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что предстоящие новогодние каникулы в стране продлятся десять дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.