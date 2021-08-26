В Москве в четверг ожидается до +21°С и дожди

В Москве и Московской области в четверг, 26 августа, ожидается облачная погода, пройдут дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице составит от 19 до 21 градуса тепла, ночью температур воздуха опустится до 13-15°С. Синоптики прогнозируют облачную погоду — ночью с прояснениями — и дожди.

В Подмосковье дневная температура воздуха достигнет 23°С, в ночные часы может похолодать до 10°С. В области также ожидаются осадки.

Ветер будет юго-восточным, его скорость не превысит 10 м/с.

Атмосферное давление установится на отметке в 748 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил столичный купальный сезон закрытым.

До этого Вильфанд рассказал, что в Центральной России в ближайшие дни установится нормальная летняя погода, но местным жителям будет казаться, что пришла осень.