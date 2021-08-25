Ученые сообщили о постепенном усилении защиты от COVID-19 после «Спутника V»

Ученые сообщили о том, что результаты исследования в Аргентине показали постепенное усиление защиты от коронавирусной инфекции в течение 6 месяцев после получения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Данные исследования опубликованы в журнале medRxiv.

По информации аргентинских ученых, нейтрализующая сила антител значительно выросла спустя 4 месяца после вакцинации «Спутником V» по сравнению с показателем, полученным спустя 42 дня с момента получения прививки.

Данные основаны на анализе 1800 образцов сыворотки крови пациентов, привитых российским препаратом «Спутник V», которые получили его в промежуток с января по август 2021 года.

Ученые подчеркивают, что ряд других исследований, проведенных ранее, показал похожие результаты постепенного усиления антител, приобретенных после заболевания COVID-19.

Ранее глава Минздрава Аргентины Карла Виссотти сообщила, что предварительные результаты испытаний в стране показали формирование мощного иммунного ответа против коронавирусной инфекции у людей, которые привились комбинацией российской вакцины «Спутник Лайт» с вакциной AstraZeneca.