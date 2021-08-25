Слон атаковал статую, приняв ее за соперника

Разъяренный слон атаковал статую в национальном парке Кхао Яй в Таиланде, приняв ее за соперника в борьбе за слониху. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, животное искало пищу, когда заметил скульптуру в виде слона, и несколько секунд разглядывал ее, прежде чем броситься в атаку. Смотрители национального парка заявили, что, вероятно, слон принял статую за соперника — в дикой природе слоны таким образом борются за самку.

Сотрудники парка добавили, что теперь им придется перевезти статую в другое место, чтобы подобных атак больше не повторялось.

Ранее сообщалось, что стадо слонов, сбежавшее в апреле 2020 года и прошедшее сотни километров, развернулось на юг, в сторону родных лесов. Животные сбежали из Сишуанбаньна-Дайского автономного округа на юге провинции Юньнань в КНР и направились на север, разрушая все на своем пути. Стоимость ущерба на данный момент оценивается в более чем £760 000.

Ранее сообщалось, что до своего разворота слоны приближались к многомиллионному городу Куньмину, столице провинции. Власти задействовали дроны и команду из сотен людей, чтобы постоянно следить за слонами и прогнозировать маршрут животных, а также предоставить местным жителям необходимую помощь при эвакуации.