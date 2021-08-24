Минздрав допускает сокращение срока действия QR-кодов после вакцинации

Минздрав России заявил, что действие QR-кодов после вакцинации от коронавируса составляет один год.

«После внесения в регистр сведений о лицах, вакцинированных от COVID-19 или перенесших заболевание в течение последних 6 месяцев, на Едином портале государственных услуг гражданину выдают QR-код, который подтверждает наличие соответствующих сведений в регистре», — говорится в новых методических рекомендациях по порядку вакцинации от коронавируса.

Так, для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа, для переболевших — 6 месяцев с даты выздоровления.

Граждане, вакцинированные или прошедшие ревакцинацию, получают QR-код после введения второго компонента вакцины, если препарат двухкомпонентный, или сразу после прививки однокомпонентной вакциной.

«Срок действия QR-кода --1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев», — уточнили в ведомстве.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».