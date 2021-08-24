Пьяные подростки осквернили мемориал героям войны в Амурской области

В Амурской области трое подростков осквернили мемориального комплекса воинам-участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по области.

Инцидент произошел в городе Свободном. В социальных сетях накануне появилась видеозапись, на которой подростки разбрасывают венки и наносят удары по памятнику.

«Среди них две несовершеннолетние местные жительницы 15 и 16 лет, которые были доставлены в отдел полиции и опрошены в присутствии родителей. По словам девушек, в тот день они употребляли спиртные напитки. Подростки не смогли объяснить причину своих действий», — уточнили в МВД.

Установлен и третий участник происшествия — 17-летний житель города Шимановска. Известно, что девушки состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По факту случившегося в отношении подростков возбудили уголовное дело по статье «Вандализм» — им грозит до трех лет лишения свободы.

В свою очередь в отношении родителей несовершеннолетних были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту осквернения мемориала славы, установленного в память о героях Великой Отечественной войны.