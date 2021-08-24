Собянин рассказал об организации видеотрансляций из отделений реанимации новорожденных

Московские власти намерены вести видеотрансляции из столичных роддомов. В рамках пилотного проекта в одной из больниц уже были установлены камеры в отделении реанимации и патологии новорожденных. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«В рамках пилотного проекта, который проходит в перинатальном центре ГКБ №24, на кувезах для недоношенных детей были установлены камеры видеонаблюдения. И родители могут постоянно следить за состоянием своих малышей. Конечно, переживания за судьбу родного человечка никуда не исчезнут. Но когда он у вас перед глазами, на душе становится чуточку легче», — заявил он.

Глава города также подчеркнул, что видеотрансляция проходит круглосуточно, за исключением тех периодов, когда проводятся лечебно-диагностические процедуры или технические работы. Чтобы получить доступ к камерам, родителям нужно написать соответствующее заявление. Когда его одобрит заведующий отделением или лечащий врач, можно будет начать просмотр.

Всего, по данным администрации, за полгода работы услуги в тестовом режиме этой возможностью воспользовалось 437 семей. Как оказалось, в 96% случаев наблюдение за ребенком успокаивало родителей.

Российские власти внедряют услуги по видеотрансляции в самые разные сферы жизни. Так, например, жителям Подмосковья предоставили возможность следить онлайн за процессом капитального ремонта. Картинка транслируется со всех площадок, где проходят соответствующие работы.