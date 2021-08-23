Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в течение этой рабочей недели в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на 6-9°C, а в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях — на 8-11°C.

В Ханты-Мансийском автономном округе температура будет достигать +33°C, В Омской области — +31-33°C, в Свердловской и Курганской областях — +36°C, в Башкортостане — +38-40°C.

Ранее Вильфанд сообщал, что погода в Центральном федеральном округе (ЦФО) в ближайшие пять-шесть дней будет близка к климатической норме, однако местным жителям, которые избалованы аномальной жарой, может показаться, что пришла осень.