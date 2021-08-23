Продавцы цветов рассказали, какие букеты покупают москвичи на 1 сентября

Жители Москвы предпочитают ко Дню знаний букеты с «дачными» цветами по цене от 1 до 5 тыс. рублей. Об этом РИА «Новости» рассказали сотрудники цветочных магазинов.

По их словам, ажиотаж начнется после 25 августа, однако первые заказы уже поступают. Работники отрасли опасаются, что 1 сентября в столице отменят традиционные праздничные линейки — ради борьбы с распространением коронавируса.

«Мы пока не понимаем, чего ждать. Мы не понимаем, будет ли линейка в этом году или нет. Но видим много предложений от похожих магазинов, от конкурентов, от партнеров», — сказала представительница цветочного салона в центре Москвы.

Она отметила, что в последнее время наибольшим спросом в преддверие Дня знаний пользуются сезонные цветы.

«А-ля дачные, но это не те, которые с дачи везут, а которые имитируют простоту сельскую, дорогая сельская романтика. Это голландские сезонные или российские гладиолусы, в сочетании с зонтичными — типа амми. Но сейчас очень модно последние пару лет зелень малины, активно добавляют в пышные сельские букеты», — объяснила собеседница агентства.

Что касается цены, то стоимость таких букетов начинается от тысячи рублей, но, как правило, не превышает пяти тысяч.

«В среднем всегда это было по сумме: небольшой букет-комплимент до 2 тысяч из сезонных цветов, учителям обычно дарят за 3,5-5 тысяч — это средняя цена от класса или какой-то родитель отдельно хочет подарить букет», — рассказали в салоне цветов в центре столицы.

Ранее сообщалось, что подарки учителям 1 сентября сделают 65% россиян.