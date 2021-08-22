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В Казани люди полчаса висели вниз головой на сломавшемся аттракционе

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В казанском парке развлечений «Кырлай» сломался один из новых аттракционов - «Бустер». В результате происшествия люди застряли на высоте 40 метров и, по словам очевидцев, висели вниз головой около получаса. Об этом сообщает телеканал »Татарстан 24».

Позднее СМИ сообщили, что людей сняли со сломавшегося аттракциона. Об их состоянии пока не сообщается.

По предварительным данным, у карусели заклинило один из механизмов. На данный момент подробности и причины произошедшего устанавливаются.

Аттракцион «Бустер открылся в казанском парке развлечений в начале июля. Он делает девять оборотов в минуту на высоте 40 метров.

В конце июля стало известно, что в Северной Ирландии аттракцион рухнул на людей в парке развлечений Planet Fun, в результате чего пострадали шесть человек.

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