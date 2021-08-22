Пьяный житель Омска убил девушку-инвалида

Кировский районный суд города Омска арестовал на два месяца местного жителя, который обвиняется в убийстве девушки-инвалида. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как установили следователи, 21-летний омич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с 22-летней знакомой. В результате молодой человек напал на девушку с инвалидностью, в руках у него был нож. Нападавший нанес жертве не менее 57 ножевых ранений. Девушка скончалась до приезда медиков.

«Ранее фигурант дела неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление и преступление против жизни и здоровья», — уточнили в прокуратуре.

По данным следствия, фигуранта дела обвиняют в совершении тяжкого преступления. Постоянного источника дохода у злоумышленника нет.

Погибшая не могла передвигаться без инвалидной коляски и помощи посторонних людей.

Ранее в Омске подросток убил деда с помощью гантели и ножа.