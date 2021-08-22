В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян

Житель Китая заявил, что у россиян есть особенные правила поведения в гостях. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

Он отметил, что в России не любят непрошеных гостей, поэтому о встрече необходимо предварительно договориться.

Также в России не принято приходить в гости с пустыми руками, поэтому лучше преподнести хозяевам дома небольшой подарок, например цветы.

По словам автора, популярные темы для беседы во время еды — политика, семейные дела, а погоду россияне обсуждать не любят.

Также не стоит задерживаться в гостях слишком долго, считает он. Одна из традиций россиян — не пожимать руку над порогом, этого правила также стоит придерживаться, считает китайский пользователь.

Ранее французский историк и специалист по туризму Лоран Тиссо перечислил стереотипы, связываемые с русскими туристами. По его словам, граждан России за границей считают обычно шумными грубиянами и «асоциальными типами». При этом итальянцев в мире полагают бабниками, а англичан — пьяницами.