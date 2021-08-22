Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Производитель чипсов выкупил редкий «выпуклый» начос у подростка... 11:29
«Калашников» впервые представил пистолет-пулемет ППК-20 11:28
Американский журналист осудил российского теннисиста за эпизод с камерой 11:19
В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян 11:12
Трамп заявил, что Байден преклонил колени перед талибами* 11:09
Ла Лига поздравила Мостового с днем рождения 10:56
В Совфеде заявили, что США разорвали экономику Украины «в клочья» 10:55
Семеро афганцев погибли в давке рядом с аэропортом Кабула 10:40
Стало известно, сколько «Реал» предложит за самого дорогого футболиста... 10:37
Агент: не нравится, когда сопляки начинают рассказывать, сколько они должны получать 10:18

В Китае женщина заразилась бубонной чумой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

55-летняя жительница Нинся-Хуэйского автономного района в Китае заболела бубонной чумой. Об этом сообщают в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения района.

Отмечается, что заболевшая занимается животноводством, ее состояние критическое. Первые симптомы проявились у нее еще 14 августа. Власти Китая уже задействовали экстренный механизм реагирования, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.

По данным комитета, случаи бубонной чумы периодически фиксируются в степной зоне на севере страны и в соседней Монголии из-за употребления в пищу мяса грызунов.

Ранее сообщалось, что туристический центр Taylor Creek в Калифорнии, пляж на озере Тахо и соответствующие парковочные места будут закрыты из-за того, что у обитающих там бурундуков выявили чуму. По информации местных властей, положительные тесты были обнаружены у грызунов, не контактировавших с людьми. Специалисты советуют проявлять осторожность в отношении животных, которые гипотетически могут ее переносить.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Если вы говорите о Крыме, почему вы там ни разу не были?»
Мария Захарова — о «Крымской платформе»
«Унижение и позор»: что не понравилось украинской оппозиции в поздравлении США
В Верховной раде возмутились поздравлением США ко Дню независимости Украины
Трамп опасается восстановления влияния России в Афганистане
Экс-президент США призвал армию быть готовой к возвращению в Афганистан
Аэропорт Кабула закроют на 48 часов
Япония отказалась предоставить данные о попросившем убежище россиянине
Все спутники OneWeb успешно выведены на орбиту
В Китае рассказали, как правильно вести себя в гостях у россиян
Новости и материалы
Производитель чипсов выкупил редкий «выпуклый» начос у подростка за $20 тыс.
«Калашников» впервые представил пистолет-пулемет ППК-20
Американский журналист осудил российского теннисиста за эпизод с камерой
Трамп заявил, что Байден преклонил колени перед талибами*
Ла Лига поздравила Мостового с днем рождения
В Совфеде заявили, что США разорвали экономику Украины «в клочья»
Семеро афганцев погибли в давке рядом с аэропортом Кабула
Стало известно, сколько «Реал» предложит за самого дорогого футболиста мира
Агент: не нравится, когда сопляки начинают рассказывать, сколько они должны получать
Россия разрабатывает новый самолет «Судного дня» по заказу Минобороны
Греческий теннисист объяснил свои затяжные туалетные перерывы
Солист «Пошлой Молли» доставлен в больницу и полицию после концерта в Геленджике
Экс-тренер «Манчестер Сити» заявил, что футбол в чемпионате Испании — позор
В Раде заявили, что Зеленский «позволяет себе вещи, о которых Порошенко даже не мечтал»
Дэниел Рэдклифф оценил возможность участия в продолжении «Гарри Поттера»
Кафельников заявил, что никакого чемпионства у «Спартака» на 100-летие не будет
Психолог предложил запретить сотрудникам банков звонить пожилым клиентам
Червиченко: если Виторию снимут, то никто из приличных людей в «Спартак» не пойдет
Все новости
ОСАГО без техосмотра: как не попасть на деньги или штраф
Водителей без диагностической карты могут оштрафовать
«Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли»
Дядя убитой в Тюмени девочки упал и умер возле стихийного мемориала
Было слышно в соседних домах. Все о взрыве в московской квартире
При взрыве в Москве погибли мужчина и подросток, еще один ребенок попал в реанимацию
«Ограничения не помешали»: за чем иностранные туристы едут в Россию
Побывавшие в России в пандемию иностранные туристы поделились впечатлениями
Автомойка, королевство бомжей и супермаркет: в какие симуляторы стоит поиграть
Десять самых странных, но увлекательных игровых симуляторов
«Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане»
«Талибан»* попросил Москву передать сообщение вице-президенту Афганистана
«Секс в большом городе» и роман с Трюдо: Ким Кэттролл — 65
Наследие 90-х: как TikTok возродил моду на заколки для волос
Крабики, большие резинки, заколки, ободки — тренд грядущей осени
«Дорогой Армин»: Меркель назвала Лашета будущим канцлером ФРГ
Меркель убеждена, что у Армина Лашета есть нужные для канцлера качества
«Бежал на свободу через окно, кто открыл — не знаю»
Пациенты психдиспансера в Бурятии рассказали о своем побеге
20 копеек, фикус и голова Ленина
Как заброшенный особняк в Ярославской области объединил творческих подростков
«Культуру Японии любил»: что известно о сбежавшем на Хоккайдо россиянине
Приплывший в Японию ради политубежища россиянин оказался владельцем «дальгектара»
Власти предложили новый способ легализации рынка арендного жилья
Минстрой выступил с инициативой ввести налоговый вычет для арендаторов жилья
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях