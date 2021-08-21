Пропавшего в Кинешме мальчика нашли в Москве на Ленинградском вокзале

Десятилетнего мальчика, который пропал в Кинешме Ивановской области, обнаружили на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«По предварительной информации, кинешемского мальчика нашли. В Москве на Ленинградском вокзале его заметили сотрудники полиции», — рассказали в полиции.

В сообщении отмечается, что ребенок был один. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства ЧП.

После пропажи юного кинешемца Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

В ведомстве заявили, что мальчик попал в объектив камер видеонаблюдения в пятницу, 20 августа, его сопровождал незнакомый мужчина. Личность преследователя установлена: рядом с ребенком находился 23-летний житель Республики Татарстан.

Ранее СК опубликовал видео с полуторагодовалой девочкой, которую нашли под Смоленском. На кадрах видно, что девочку несет на руках мать, затем женщина с ребенком садится в машину скорой помощи.